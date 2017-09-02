فني كهرباء يشيع جثمان جدته ويعود لمواصلة عمله بمشعر منى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تلقى فني كهرباء خبر وفاة جدته أثناء تواجده في مشعر منى أول أيام عيد الأضحى المبارك لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ليترك عمله ويذهب لتشييع جثمانها قبل أن يعود لمواصلة عمله مرة أخرى.

وكان الفني مجاهد كردي، يباشر عمله في قسم الأعطال بمركز العمليات والتحكم لشركة الكهرباء في المشاعر المقدسة، واعتاد منذ سنوات العمل في خدمة الحجاج والغياب عن أسرته أول أيام العيد.

وبينما كان الكردي يؤدي مهمة في أحد مواقع الخدمة الكهربائية تلقى خبر وفاة جدته صباح أمس الجمعة، وحينما هاتفه مديره في العمل معزياً وطلب منه العودة إلى أهله، رد عليه بالقول: ” سأعود فور عملية الدفن إن شاء الله، فنحن في وقت الذروة، والعمل في حاجة إلى جهود كل فرد فينا “.

وعاد الكردي بعد بضع ساعات من ذهابه للمنزل، والمشاركة في تشييع جنازة جدته، إلى موقعه في مشعر منى مباشراً عمله.