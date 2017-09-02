بالفيديو.. إلقاء مئات الكراتين المليئة بقوارير المياه في شوارع منى - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يرصد مشهدا مؤسفا لمئات الكراتين المليئة بقوارير المياه ملقاة في شوارع منى.

وأوضح المواطن، أن سائقي السيارات التي تنقل كراتين المياه في ثلاجات ضخمة هم من ألقوها بعدما لم يجدوا من يأخذها بدون حسيب ولا رقيب، وأن معظم هذه الكراتين تم شراؤها من أموال المتبرعين لخدمة وسقيا الحجاج.