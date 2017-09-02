بالفيديو.. إلقاء مئات الكراتين المليئة بقوارير المياه في شوارع منى - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إلقاء مئات الكراتين المليئة بقوارير المياه في شوارع منى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يرصد مشهدا مؤسفا لمئات الكراتين المليئة بقوارير المياه ملقاة في شوارع منى.
وأوضح المواطن، أن سائقي السيارات التي تنقل كراتين المياه في ثلاجات ضخمة هم من ألقوها بعدما لم يجدوا من يأخذها بدون حسيب ولا رقيب، وأن معظم هذه الكراتين تم شراؤها من أموال المتبرعين لخدمة وسقيا الحجاج.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33305 ] نشر منذ 1 ساعة
ياخطا الخطا يا ناس ,,
,, ليش الكفر باالنعمه ,,؟
مغرد[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 56 دقيقة
تصلا غلطان الى يتبرع بشى ما يو زعها بنفسه بالنسبه لى والله ما اعطى احد يتبرع بها عنى ولا اثق فيه لو ابوى انا بنفسى اعطى من يستحقها طيب هذى المفروض يسئل المسئول عنها ويحقق معه وباقى الا موال اين راحت رماها حتى يقول انفق واثق تمام الثقه انه يبى يغطى على شى عنده