بالصور.. خادم الحرمين الشريفين مع عبدالعزيز بن فهد في منى - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نشر الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، مساء أمس الجمعة، صورة عفوية تجمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منى.

وقال الأمير عبدالعزيز بن فهد معلقا على الصورة: ” قبل ساعة، مع خادم الحرمين الشريفين مع والدي سلمان حفظه الله في منى “.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يرتدي ملابس الإحرام، خلال موسم حج هذا العام 1438هـ.