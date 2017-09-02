بالصور.. خادم الحرمين الشريفين مع عبدالعزيز بن فهد في منى - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين مع عبدالعزيز بن فهد في منى
نشر الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، مساء أمس الجمعة، صورة عفوية تجمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منى.
وقال الأمير عبدالعزيز بن فهد معلقا على الصورة: ” قبل ساعة، مع خادم الحرمين الشريفين مع والدي سلمان حفظه الله في منى “.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يرتدي ملابس الإحرام، خلال موسم حج هذا العام 1438هـ.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 22 دقيقة
يسرني ويسعدني أن أتقدم
إليكم بأصدق التهاني والتبريكات
بمناسبة عيد الأضحى المبارك
سائلا المولى العلي القدير
ان يجعل أيامكم كلها افراح وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وازمنة مديدة وأنتم في أحسن حال
وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
🌷🌷وعيدكم مبارك🌷🌷
🌷
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33299 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يحفظهم ويعزهم عزاً على عزهم .. آمين ,,