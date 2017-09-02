الأمين العام للأمم المتحدة " قلق " بشأن التجاوزات الأمنية في ميانمار - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قلقه البالغ إزاء تقارير حدوث تجاوزات أثناء العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار في ولاية راخين، حاثًا حكومة ميانمار على ضبط النفس والتزام الهدوء لتجنب وقوع كارثة إنسانية.

وشدد غوتيريش في بيان منسوب للمتحدث باسمه، على أن حكومة ميانمار تتحمل مسؤولية توفير الأمن والمساعدة لجميع المحتاجين وتمكين الأمم المتحدة وشركائها من تقديم الدعم الإنساني، مبينًا أن الوضع الراهن يدعو إلى ضرورة وضع نُهج شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف.

وحث الأمين العام حكومة ميانمار على تطبيق توصيات تقرير اللجنة الاستشارية حول ولاية راخين، معربًا عن تقديره لجهود سلطات بنغلاديش والمجتمعات هناك للاستجابة لاحتياجات الوافدين الجدد من ميانمار.