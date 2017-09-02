الترفيه تنظم " كرنفال العائلة " بعرعر اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تنظم الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، لأول مرة في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية فعالية بعنوان ” كرنفال العائلة ” وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتشتمل الفعالية التي تقام بمقر ساحة الاحتفالات بعرعر ، على مسرح الطفل بوجود فرق متخصصة للأطفال والعوائل ، والسيرك العالمي، والأسر المنتجة، ومسابقات تعليمية ، وألعاب الحكير ، وفرق الشخصيات الكرتونية ، وعروض المهرجين ، وفرقة عُنيزة الشعبية ، والخيمة الحجازية التي تقدم الأكلات الشعبية، بالإضافة إلى أقسام خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وأقسام للفن التشكيلي ، والرسم الحر ، واستديو التصوير الاحترافي بمشاركة نخبة من الرسامين والرسامات من أبناء المنطقة، وغيرها من الفعاليات الهادفة والممتعة التي تستهدف توفير الترفيه لفئات المجتمع كافة, والسعي لبث محتوى ترفيهي ذو جودة عالية يراعي تعزيز الترابط الاجتماعي والأسري وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وقد تم تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة ، وعوائل الشهداء والمرابطين ، كما أن أماكن الأسر المنتجة سوف تمنح بالمجان لهم .

ودعت الهيئة الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات العيد، ويمكن الحصول على معلومات أكثر عن الأنشطة الترفيهية التي ستقام خلال أيام العيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.roznamah.sa أو حساب الروزنامة على مواقع التواصل الاجتماعي [email protected] أو تحميل تطبيق “روزنامة الترفيه” من متجر آب ستور .