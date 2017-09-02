 قصيدة من تركي السهلي في الامير خالد الفيصل - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 1

    سبتمبر

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قصيدة من تركي السهلي في الامير خالد الفيصل




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