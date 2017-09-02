⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. إعلامية عربية تخطف الأنظار بشبهها لـ " إيفانكا ترامب " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إعلامية عربية تخطف الأنظار بشبهها لـ ” إيفانكا ترامب “
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلامية التونسية عائشة عثمان، والتي خطفت الأنظار ليس فقط لبراعتها في عملها الإعلامي، إنما أيضاً للشبه الكبير بينها وبين إيفانكا ترامب، إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتميّز الإعلامية التونسية عائشة عثمان بإطلالتها الشبيهة بإيفانكا ترامب، فهي تتمتع بنفس لون الشعر، ولديها ملامح لجهة عينيها وشفاهها، إضافة إلى جسدها الممشوق وطولها.
وتقدم الإعلامية التونسية عائشة عثمان، برنامج ” عائشة ” ، الذي يتناول المواضيع الفنية والغنائية، ويعرض على قناة ” هنيبعل ” ، وهي من الوجوه الإعلامية المعروفة والمشهورة في تونس والجوار العربي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33281 ] نشر منذ 35 دقيقة
ياذا العلل اللي صارت تهل وتعل ,,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14189 ] نشر منذ 25 دقيقة
مو كثير يتشابهون 🙈
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2126 ] نشر منذ 22 دقيقة
ابو محمد
عيدك مبارك ياغالي🌹
وللجميع الغالين وكل عام وانتم
بصحة وسلامة وسعادة وسرور
Happy Eid💐💐Beast regards
😊😊
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2126 ] نشر منذ 19 دقيقة
دآنـــــــہہ
عيدك مبارك🌹
بشري ان شاءالله ذبحتي الضحايا
واكلتي الكبده نيه😅