⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. إعلامية عربية تخطف الأنظار بشبهها لـ " إيفانكا ترامب " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلامية التونسية عائشة عثمان، والتي خطفت الأنظار ليس فقط لبراعتها في عملها الإعلامي، إنما أيضاً للشبه الكبير بينها وبين إيفانكا ترامب، إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتتميّز الإعلامية التونسية عائشة عثمان بإطلالتها الشبيهة بإيفانكا ترامب، فهي تتمتع بنفس لون الشعر، ولديها ملامح لجهة عينيها وشفاهها، إضافة إلى جسدها الممشوق وطولها.

وتقدم الإعلامية التونسية عائشة عثمان، برنامج ” عائشة ” ، الذي يتناول المواضيع الفنية والغنائية، ويعرض على قناة ” هنيبعل ” ، وهي من الوجوه الإعلامية المعروفة والمشهورة في تونس والجوار العربي.