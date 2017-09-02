 " الاتصالات " : 79 مليون مكالمة ناجحة في المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

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” الاتصالات ” : 79 مليون مكالمة ناجحة في المشاعر المقدسة

” الاتصالات ” : 79 مليون مكالمة ناجحة في المشاعر المقدسة
علي القحطاني(صدى):

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه تم إجراء 79.1 مليون مكالمة ناجحة محلياً ودولياً عبر مزودي خدمة الاتصالات، في المشاعر المقدسة من بداية شهر ذي الحجة الجاري، وحتى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إحصائيتها لحج هذا العام، الجمعة، أن حجم استهلاك البيانات حتى اليوم وصل إلى أكثر من 188 تيرا بايت.

وبينت أن عدد المشتركين بشرائح محلية وأجنبية بلغ 10.3 ملايين مشترك، فيما بلغت نسبة زيادة الحركة الصوتية في المشاعر المقدسة اليوم 51 %، مشيرة إلى زيادة بلغت 30% في عدد المشتركين والمتجولين.

 


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