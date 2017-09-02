سفارة المملكة بروسيا تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي حفل معايدة الجمعة بمقر السفارة في موسكو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورفع السفير الرسي بهذه المناسبة التهاني والتبريكات باسمه وباسم جميع المواطنين في روسيا الاتحادية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

وتبادل الحضور في الحفل التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنين للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار .