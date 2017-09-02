ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف لبنان عند " ‭B-/B‬ " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية اليوم الجمعة، تصنيف لبنان عند ” B-/B ” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما أبقت فيتش تصنيفها السيادي للبلاد في وقت سابق يوم الجمعة.

وذكرت ستاندرد آند بورز أنها تتوقع أن يظل عبء الدين العام على الحكومة اللبنانية مرتفعا جدا حتى 2020.

كانت فيتش أكدت يوم الجمعة تصنيف لبنان السيادي عند ‭‭B-‬‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أسبوع من خفض موديز تصنيف البلاد وسط مخاوف من الارتفاع الشديد لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت فيتش إن تصنيفها يرجع إلى الضعف البالغ للأوضاع المالية العامة وارتفاع المخاطر السياسية، لكنه يأخذ في الحسبان أيضا احتياطيات لبنان الأجنبية الكبيرة ونظامها المصرفي القوي.

ويسعى لبنان لإصلاح اقتصاده الهش بعد سنوات سيطرت فيها حالة من الشلل على عملية صنع القرار، لكنه يتعرض لضغوط لاتخاذ المزيد من الإجراءات للحيلولة دون خروج ديونه المتزايدة عن السيطرة.