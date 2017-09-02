⁠⁠⁠⁠⁠قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل يعايد المرابطين بنجران وجازان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نقل الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين لمنسوبي القوات المسلحة وقوات التحالف المرابطين على الحدود في نجران وجازان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأدى سموه صلاة العيد اليوم الجمعة مع ضباط وأفراد القوات المسلحة بنجران ثم تناول الجميع وجبة الإفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة السعيدة.

وغادر إلى جازان لتهنئة المرابطين حيث التقى ضباط وضباط الصف وعدد من ضباط وضباط الصف لقوات التحالف ثم تناول الجميع وجبة الإفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة.

وأكد قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية للمرابطين فخر واعتزاز كل المواطنين ببطولات وتضحيات المرابطين على الحدود.