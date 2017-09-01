كريستيانو رونالدو يحقق رقم جديد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تخطى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأسطورة البرازيلية بيليه في ترتيب أفضل الهدافين الدوليين، بعد تسجيله ثلاثية في مرمى جزر فارو (5-1) الخميس في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

ورفع رونالدو رصيده إلى 78 هدفا في 144 مباراة دولية، فتخطى بيليه صاحب 77 هدفا في 92 مباراة مع البرازيل.

وتساوى رونالدو في المركز الرابع مع العراقي حسين سعيد بفارق هدف واحد خلف الزامبي غودفري تشيتالو و6 أهداف عن المجري فيرينس بوشكاش، فيما يتصدر الترتيب الإيراني علي دائي مع 109 أهداف في 149 مباراة دولية.

ولا شك بأن مهاجم ريال مدريد الإسباني سيكون بمقدوره على الأقل الوصول إلى المركز الثاني الذي يحتله بوشكاش صاحب 84 هدفا في 89 مباراة.

وسجل رونالدو ثلاثية في مباراة جزر فارو رفعت رصيده إلى 5 ثلاثيات مع منتخب البرتغال بطل كأس أوروبا 2016.

كما رفع أفضل لاعب في العالم أربع مرات رصيده إلى 14 هدفا في التصفيات الحالية متساويا مع المونتينيغري بردراغ مياتوفيتش في تصفيات مونديال 1998.