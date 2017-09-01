حكم أوزبكي لإدارة قمة الأخضر واليابان - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” طاقم تحكيم اوزبكي بقيادة فالنتين كوفالينكو لإدارة مباراة المنتخب السعودي المصيرية مع اليابان في ختام تصفيات الدور الحاسم للقارة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 لحساب المجموعة الثانية.

ومن المقرر إقامة اللقاء الثلاثاء المقبل على إستاد الملك عبد الله بجدة عند الساعة 8.45 مساء، ويعاونه مواطنيه مامور سايدكاسيموف وشادمنوف.

ويسعى المنتخب السعودي لاستفادة من عامل الأرض والجمهور واللعب بشعار الفوز فقط وتعويض خسارة الإمارات أمام المتصدر بـ 20 نقطة والمتأهل الأول عن المجموعة إلى النهائيات.

ويأتي ” الأخضر ” وصيفا بـ 16 نقطة بالتساوي مع، وسيلعب فارق الأهداف دورا حاسما في تحديد المتأهل الثاني.