أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج الماليزي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في مقر الإمارة بمنى اليوم, نائب وزير مكتب رئاسة الوزراء الماليزية للشؤون الإسلامية والحج والأوقاف الدكتور أشرف وجدي والوفد المرافق له.

وخلال الاستقبال الذي حضره الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رحب سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالضيوف، موكداً أن المملكة لن تتوانى في تسخير إمكاناتها كافة لخدمة الإسلام والمسلمين والحجيج، سائلا الله لهم القبول وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين بحول الله.

من جهته عبر المسؤول الماليزي، عن شكره وحجاج ماليزيا للمملكة نظير ما توليه من اهتمام ورعاية بضيوف الرحمن، كذلك الخدمات التي تقدمها للإسلام والمسلمين.