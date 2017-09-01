الحقن بالخلايا الجذعية مسكن جديد لآلام الركبة - صحيفة صدى الالكترونية

الحقن بالخلايا الجذعية مسكن جديد لآلام الركبة
أشارت الأدلة المتراكمة بشأن حقن الخلايا الجذعية كخيار فعال لآلام المفاصل إلى قدرتها الهائلة للتدخل الوظيفي في المفاصل على الرغم من كونها ما تزال في المراحل التجريبية الأولى، وبحاجة إلى تقييم دقيق حتى يتم تطبيقها كخيار علاجي بصورة رسمية.
وقالت الدكتورة ” آشيش شودرى ” ، جراح العظام في جامعة ” واشنطن ” : ” قد يصبح تدخل الخلايا الجذعية في علاج المفاصل تدخلا ثوريا، في ظل نتائج مشجعة، ما لم تتراكم أدلة سريرية كافية لإعلانه كبديل عن جراحات استبدال الركبة، وسوف يكون العلاج غير ناضج تماما، مشددة في الوقت نفسه على أن العلاجات الجذعية في حالة رواج لبعض الوقت في بعض الحالات، ولا شك أنها واعدة جدا ومستقبلية ” .
وأضافت ” لا تبدو الخلايا الجذعية فعالة في علاج إصابات الحبل الشوكي، في الوقت الذي يجرى اختبارها في مرضى الشلل النصفي (شلل الساقين والجزء السفلي من الجسم).
والخلايا الجذعية هي نوع خاص من الخلايا لديه قدرة فطرية على التجديد الذاتي أو التكاثر، فضلا عن قدرتها الهائلة في التمييز وتشكيل الأنسجة المختلفة وتجديد الغضاريف وتجديد الخلايا العصبية وشفاء الأنسجة المصابة .. ويتم العثور على مصدر الخلايا الجذعية في نخاع العظام الخاصة أو الدهون .. ويمكن للمرء أيضا الحصول على الخلايا الجذعية من مصادر المانحين، خاصة المصادر التي يحيط بالجنين مثل المشيمة أو السائل الذي يحيط بالجنين.
وفي حالات تجديد الغضاريف، يتم حقن هذه الخلايا الجذعية على وجه التحديد في المفصل أو الرباط أو الوتر، ومع ذلك، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من فقدان حاد في الغضروف أو أي غضروف على الإطلاق، فإن حقن الخلايا الجذعية من غير المرجح أن تخلق غضاريف جديدة.. ومع ذلك، فإنه يمكن تحسين أعراض الألم والتورم. هذا هو التفاعل البيولوجي الذي يجعل البيئة في المفاصل صحية قليلا، مما يجعلها أقل التهابا، ونتيجة لذلك، يعطي آلاما أقل.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10765 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخلايا الجذعيه توجد بشكل مركز في 👈المشيمه 😊 نعم صحيح لاشك في ذلك
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.قبل ٦ شهور كتبت انا تعليق عن اختراع اليابان لحبوب 👈تحوي حمض اميني من مشيمة الحصان مطابق للحمض الاميني الذي تصنعه الكبد البشريه 😊
مع بعض المواد الفعاله الاخرى خاصه للبشره والمناعه والشعر
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.وبعدها بشهرين نزل خبر 👈كيم كرديشان تستخدم المشيمه للحفاظ ع جمالها 😍وهذا نفس فكرة الحبوب اليابانيه
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.الخلاصه 👈ان المشيمه تحوي 👈اكسترات لكل المواد الطبيعيه بالجسم وثبتت انها علاج فعال لكثييير من المشاكل ع صعيد البشره والشعر والان توسعت فوائدها للركب….لان الحمض الاميني الذي ينتجه جسم الانسان بعد فتره من العمر ينقص تدريجيا وبذلك تظهر مشاكل الركب والعظام والبشره
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.عليكم طلب👈 حبوب بلاسنتا بريفا من اليابان الان قبل تصيرون مثل الخبر اعلاه 👏😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10765 ] نشر منذ 2 ساعتين
ع فكره
حبوب المشيمه 👈تعتبر وقائي درجه اولى بعد الله من السرطان
لانها تحافظ ع الحمض النووي للخلايا من التحور او الشذوذ الذي يؤدي للسرطان
عافانا الله واياكم
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10765 ] نشر منذ 1 ساعة
طبعا الحبوب
مغلفة بطبقه هشه من السكر 😊
شوفوا اليابانين كيف تهمهم راحة المستهلك 😁
غلفوا الحبوب عشان مانشعر بمرارة الحبوب 👏👏
انها 👈طوكيو البهيه ارض العلوم والاختراعات
هي مركز الارض واساس تطور البشريه
لولا اليابان واختراعاتهم كان لازلنا بدائيون ع ظهور الابل 😓😓
شكرا طوكيو ✋
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4141 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعافي مرضى المسلمين اموله❤الله يستر لا تنقلبين يابانيه😂😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10765 ] نشر منذ 1 ساعة
جنوبيه 😊
لااخفيك اني اتقن الحروف اليابانيه والكتابه
ولكن النطق نوعا ما ليس جيد 😁
ومدام اني اعرف الكلمات اللي تمشي الوضع توقعوا باي لحظه اني اهرب هناك😁😁
فان اختفيت ابحثوا عني هناك 😂😂 وجيبوني قبل ماتقوم الحرب من الدب الكوري 😤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17492 ] نشر منذ 1 ساعة
شحم الضب يمدحونه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10765 ] نشر منذ 1 ساعة
محرومه 😤😤
اللحين اكتب لك بالبراهين والادله اعلاه👆
وبالمنطق العلمي البحت
واستشهد باليابان اللي مابعد كلامها كلام
وانتي تصدقين كلام برق وشحم ضب 😤😤
دخيلك يالله الطف فيني بنجلط انا 😭😭😭😭
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4141 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه يمكن❤😂لا لا صرتي هناك لاعاد نشوفك ولاتنسين العيدان😂 ردينا محرومه❤على الضبان😂😣
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17492 ] نشر منذ 47 دقيقة
ههههههههههههههههه يا حليلك يا امل على نياتك
برق[ عدد التعليقات: 10746 ] نشر منذ 27 دقيقة
ايوالله شحيمات الضب ذوبيها وامرخي ركيباتس قبل النوم واتركيتس
من هرابيدهم وكذوبهم ودراساتهم وخيط بيط
علاجات وادويه وصرف دراهم وانتظار شهرين او ثلاثه الين تنفطر اتسبيدتك
من هالعلاجات ويمكن تحصلين نتيجه ويمكن لا
طيب الضب ببلاش وموجود بكل صحراء وصيده غير مكلف والنتيجة فتاكه
ومدهشه
بس عالم مايوثقون الا بالخواجات ،،، كأن الخواجات بيدهم كل شي
برق[ عدد التعليقات: 10746 ] نشر منذ 18 دقيقة
والا حمّي المخطر بالنار الين يغدي مثل الجمره ثم الهبي اركيبتس
من تحت الصابونه بقفلتين ثم شوفي النتيجه
عام اول ( يعني قبل ثلاث سنوات) طاحت ام فارس وصار عندها تمزق
بالرباط وانا اجيب المخطر والهبها بهاك الكيّه والهبها بالثانيه من عند
عرقوبها والحمد لله خبرها بالشر من هاك الساعه،، وهالحين اقوى مافيها
ركبتها
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3263 ] نشر منذ 15 دقيقة
.. أخوي ابوفارس ..
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هَنيت نَفسي فيك ياابوفارس من قبل اهنيك بالعيد يا اجمل عيد من قبل عيدي للعيد فرحة وانت بعيون .
مغليك منك اجمل ايام الفرح تستزيدي بالعيد جيت بصادق الشوق اهنيك واقول لك يعل عيدك سعيدي .
.💐.🌹.🌺.🌷.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17492 ] نشر منذ 9 دقائق
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