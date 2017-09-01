 ⁠⁠⁠⁠⁠فضيحة البيض الملوث تغلق 144 مزرعة دواجن بهولندا - صحيفة صدى الالكترونية

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⁠⁠⁠⁠⁠فضيحة البيض الملوث تغلق 144 مزرعة دواجن بهولندا

⁠⁠⁠⁠⁠فضيحة البيض الملوث تغلق 144 مزرعة دواجن بهولندا
أمستردام(صدى):

لا تزال 144 مزرعة دواجن في هولندا مغلقة بسبب فضيحة البيض الملوث بمادة ” الفيبرونيل ” السامة والتي بدأت في هولندا وطالت العديد من الدول الأوروبية.

وذكر تليفزيون ” أر تي أل نيوز ” الهولندي أنه في ذروة الأزمة أغلقت 281 مزرعة، وقد منعت من بيع البيض ولحوم الدواجن لتلوث منتجاتها بشدة بالمبيد الحشري المحظور للاستخدام الأدمي.

وأشار موقع ” دتش نيوز ” الإخباري الهولندي إلى أنه تم إبلاغ متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس الخميس خلال جلسة للجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي بأنه عثر على البيض الملوث في 22 دولة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33267 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب ,, خير ماسويتوا ,,

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