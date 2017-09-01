⁠⁠⁠⁠⁠فضيحة البيض الملوث تغلق 144 مزرعة دواجن بهولندا - صحيفة صدى الالكترونية

فضيحة البيض الملوث تغلق 144 مزرعة دواجن بهولندا
لا تزال 144 مزرعة دواجن في هولندا مغلقة بسبب فضيحة البيض الملوث بمادة ” الفيبرونيل ” السامة والتي بدأت في هولندا وطالت العديد من الدول الأوروبية.
وذكر تليفزيون ” أر تي أل نيوز ” الهولندي أنه في ذروة الأزمة أغلقت 281 مزرعة، وقد منعت من بيع البيض ولحوم الدواجن لتلوث منتجاتها بشدة بالمبيد الحشري المحظور للاستخدام الأدمي.
وأشار موقع ” دتش نيوز ” الإخباري الهولندي إلى أنه تم إبلاغ متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس الخميس خلال جلسة للجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي بأنه عثر على البيض الملوث في 22 دولة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33267 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ,, خير ماسويتوا ,,