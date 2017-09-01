أمير الكويت يبدأ زيارة رسمية لواشنطن - صحيفة صدى الالكترونية

أمير الكويت يبدأ زيارة رسمية لواشنطن
بدأ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم الجمعة زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع من الشهر الجاري.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 55 دقيقة
أرجو ان لا يتم دفع تعويضات خسائر الاعصار هارفى ال 8 مليارات دولار من أموال الكويت هههههههههههههههههه من الواضح ان الكويت سوف تتكفل بكافة مصاريف الاعصار هارفى خلال تلك الزيارة الميمونة
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 19 دقيقة
وكان غريغ أبوت حاكم تكساس قد قدر أن ولايته تكساس ربما تحتاج إلى أكثر من 125 مليار دولار لإعادة البناء في المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الإعصار هارفي وبالأخص مناطق الساحل الجنوبي الشرقي من ولاية تكساس
وأعلن البيت الأبيض الخميس الفائت أن ترامب وعد بالتبرع بمبلغ مليون دولار من ماله الخاص لمساعدة المتضررين. وهنا لابد من الأصدقاء والحلفاء الخليجين من التدخل وتحويل المليارات لدعم الفقراء المساكين الأمريكان لان أمريكا المسكينة الفقيرة لا تقوى على تحمل دفع أكثر من 125 مليار دولار لإعادة البناء في المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة ههههههههههههههههههه. الدول العربية الخليجية لكى الله