أمير الكويت يبدأ زيارة رسمية لواشنطن - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

بدأ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم الجمعة زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع من الشهر الجاري.