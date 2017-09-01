الصين ترحب بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

رحبت الصين بالتقرير الذي قدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، والذي أكد فيه مجددا أن إيران لا تزال تمتثل لخطة العمل الشاملة المشتركة بينها وبين القوى الكبرى التي بمقتضاها يتم تدريجيا رفع العقوبات المفروضة عليها في مقابل التزامها بضمان الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وأشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ، في تصريح رسمي، بالجهود التي تبذلها إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد.

وأعربت المتحدثة عن أملها في أن تتمكن جميع الأطراف ذات الصلة من مواصلة تنفيذها لخطة العمل الشاملة، وأن تتمكن الوكالة من مواصلة الوفاء بالتزاماتها على نحو موضوعي وغير متحيز ومهني.

كان المتحدث باسم الخارجية لو كانغ، نوه في تصريحات أواخر شهر يوليو الماضي، بالعلاقات الودية التي تجمع بين الصين وإيران، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إيران في يناير 2016 والتي أعلن خلالها الجانبان أنهما سوف يقيمان شراكة استراتيجية شاملة.