جمعية كفي تتكفل بحج 60 شاباً - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تكفلت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في محافظة الليث بتكاليف حج ٦٠ شابا ضمن حملة ” الحج ميلاد جديد ” ، وذلك بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المحافظة.

وبين مدير جمعية كفى بالليث وسام المهداوي أن هذه الحملة تقام للعام الثاني على التوالي لمن لم يسبق له الحج، وستقام للمشاركين والذين يصاحبهم فريق كفى والمكتب التعاوني بالمحافظة برامج توعية ودعوية وتثقيفية، مشيرا أن الحج فرصة عظيمة للتغيير ويجب على الجميع أن يتكاتف فيه ويدعم الشباب الذين لم يحجوا لما لها من أثر كبير في نفوسهم وتغيير سلوك حياتهم نحو الأفضل.

وتنشط جمعية كفى بكافة فروعها في منطقة مكة المكرمة في موسم الحج من تحجيج الشباب الذين لم يسبق لهم الحج، وتحجيج المتعافين من الإدمان، وإقامة مشروع سقاية الحاج، واستقبال حجاج المناطق الجنوبية واليمن، وإقامة برامج توعوية وعيادات ثابتة ومتنقلة في ساحات الحرم والمشاعر المقدسة.

