⁠⁠⁠⁠⁠أوروجواي تستأنف مرانها لمواجهة باراجواي في تصفيات المونديال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

استأنف منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم مرانه اليوم الجمعة، استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام باراجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، والمقررة يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد تعادله أمام نظيره الأرجنتيني سلبيا فجر اليوم على ملعبه.

وأجرى اللاعبون، الذين خاضوا مباراة الأرجنتين كاملة مرانا استشفائيا تحت قيادة المدير الفني أوسكار واشنطن تاباريز بالإضافة للجري حول الملعب، في حين أنه لم يكمل مهاجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، المران بشكل كامل ودخل إلى غرف الملابس.

وكان لويس سواريز قد عانى من شد عضلي خلال مباراة الأرجنتين واستبدل قبل نهايتها بثمان دقائق، بينما خاض باقي الفريق مرانا قويا اشتمل على فقرات مختلفة من بينها الاستحواذ على الكرة وتمريرها في مساحات ضيقة.