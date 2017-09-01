ارتفاع ضحايا الفيضانات في " كراتشي " الباكستانية إلى 16 قتيلا - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تشهدها مدينة ” كراتشي ” الباكستانية إلى 16 قتيلا معظمهم من الأطفال.

وذكرت شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية اليوم الجمعة، أن مياه الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على المدينة على مدار الأيام الماضية قد غمرت الشوارع وعرقلت الحياة الطبيعية وتسبت في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق وتقطع السبل بعشرات الأشخاص.

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، استمرار هطول الأمطار لمدة ثلاثة أيام على أجزاء مختلفة من إقليم ” السند ” حيث أغلقت السلطات المدارس كإجراء احترازي.

يشار إلى أنه عادة ما تتسبب الأمطار في حدوث فيضانات في دول جنوب أسيا خلال موسم الأمطار الذي يمتد من شهر يونيو حتى سبتمبر من كل عام.