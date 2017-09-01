مقتل وإصابة 13 شخصا في انفجارين بإقليم " بونتلاند " شمال الصومال - صحيفة صدى الالكترونية

مقديشيو(صدى):

أعلن مسئول عسكري بإقليم ” بونتلاند ” في الصومال مقتل ثلاثة جنود جراء وقوع انفجارين في إحدى القرى النائية.

وقال الكولونيل عبد الله أحمد – حسبما نقلت شبكة ” إيه بي سي نيوز ” الأمريكية اليوم الجمعة – إن الانفجارين المتزامنين وقعا في منطقة ” أف أرور ” ، مشيرا إلى إصابة عشرة أشخاص آخرين وملقيا باللوم على حركة ” الشباب ” المسلحة.

يواجه إقليم ” بونتلاند ” في شمال الصومال أيضا تهديدا متزايدا من المقاتلين المرتبطين بتنظيم ” داعش ” الإرهابي والذين انشقوا عن حركة ” الشباب ” .