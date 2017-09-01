طائرات التحالف العربي تدمر منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أوردت قناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية اليوم الجمعة، أن طائرات التحالف العربي دمرت منصة صواريخ باليستية تابعة لمليشيا الحوثي، شمالي محافظة حجة غربي اليمن ، مشيرة إلى أن القصف أدى الى مقتل وإصابة عدد من المتمردين.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية – لم تكشف عن هويتها – القول إن طائرات التحالف العربي استهدفت منصة إطلاق للصواريخ الباليستية، بعد رصدها في منطقة ريفية، تقع بين مديرية حيران ومديرية حرض الحدودية شمال محافظة حجة.

كان مصدر عسكري يمني قد أعلن – في وقت سابق اليوم – مقتل 7 جنود وإصابة 11 آخرين أثناء تأديتهم صلاة عيد الأضحى المبارك في قصف صاروخي للمليشيات الحوثية استهدف موقع الجنود في صرواح بمحافظة مأرب.