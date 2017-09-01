بالصور.. أمير جازان بالنيابة ينقل تهاني خادم الحرمين بالعيد للمرابطين - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم الجمعة، تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى منسوبي القوات المسلحة المرابطين بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وكان في استقبال سموه قائد قوة جازان اللواء الركن محمد بن عبدالله القحطاني، حيث التقى سموه بضباط وأفراد ومنسوبي القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي، مقدمًا التهنئة لهم بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدًا اعتزاز ولاة الأمر- أيدهم الله- واعتزاز أبناء الوطن كافة بما يسطره رجال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات في سبيل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والذود عنه ضد الأعداء، ليظل هذا الوطن الغالي واحة للأمن والأمان- بإذن الله تعالى.

عقب ذلك تفقد سموه إحدى نقاط حرس الحدود الأمامية، مطلعًا على المهام التي ينفذها رجال حرس الحدود الأوفياء للدفاع عن الوطن.

وأثنى سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على الروح المعنوية العالية لجميع المرابطين، والتضحيات التي قدمها منسوبو حرس الحدود في سبيل رفع راية التوحيد خفاقة، ودفاعًا عن مقدسات الوطن ووحدته، وحماية حدوده ضد الأعداء، داعيًا الله تعالى أن يمن على جنودنا المرابطين بالنصر والتمكين وأن يعيد مناسبة عيد الأضحى المبارك بالخير والنماء على الوطن الغالي، في ظل قيادتنا الحكيمة.

