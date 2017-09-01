محمد بن سلمان المسؤلية والأمانة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم باحاذق(صدى):

أن تكون ولي عهد دولة بحجم المملكة العربية السعودية فهذا عمل يحتاج لكثير كثير من الوقت والجهد، لكن في حالة الأمير محمد بن سلمان ولي عهدنا الجديد الممتلئ حماسا ونشاطا وطموحا لخدمه بلده وللرفع من مستوى أبناء شعبه فان الأمر مختلف ذلك أن الامير محمد سليل مدرسة الملك سلمان حفظه الله تشرب الحكمة و الخبرة منه من خلال ملازمته لخادم الحرمين منذ كان صغيرا في مجالسه الخاصة او من خلال مناصبه التي تقلدها سابقا مما أدى لوجود خبرة تفوق عمره واداءا يفوق اقرانه رأيناه من خلال عمله واداءه في المهام التي انيطت به .

منذ ان أسست المملكة العربية السعودية في الدولة الثالثة تم الاتفاق العام الشامل بان الحكم لله ومن ثم للملك عبدالعزيز وأولاده من بعده، هذا دستور عقد بيننا وبين ال سعود ان لهم الحكم ولهم السمع والطاعة وعليهم الأمانة والمسؤولية، وبالتالي فان الشأن الخاص باختيار من يتولى الأمانة خادما للحرمين او وليا للعهد او ولي لولي العهد فان هذا شأن خاص بال سعود من ولد عبدالعزيز المؤسس، وهيئة البيعه هي المسؤولة عن ذلك، ونحن لهم منا البيعه والسمع والطاعة هذا ما اتفق عليه الأجداد وسرنا عليه نحن اتباعا باقتناع.

الظروف السياسية التي يمر بها العالم الآن ومنطقتنا بالأخص ظرف ليس بسهل وخطير جدا، خاصة في مربعنا الذي نعيش فيه الخليج العربي وايران وما يحدث في العراق وسوريا و اليمن، الاقتصاد في وضع حرج على مستوى العالم كله وليس نحن فقط، حالة انعدام الوزن في الامن والسلام آخذة في الارتفاع والازدياد، الإرهاب والتحالفات عليه او له، علينا جميعا كسعوديين بعد ان بايعنا ولى عهدنا الجديد على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ان نكثف من حملاتنا في الداخل لمزيد من الوعي والادراك لخطورة ما تمر به المنطقة من ظروف، وللتأكيد مجددا ان هذا البلد بني أساسا على لحمة وتكاتف الشعب كله بلا استثناء مع قادته وولاة أمره، دولتنا لا يمكن ان تتقدم خطوة للأمام الا ان كانت القلوب على قلب رجل واحد والايدي على كتف رجل واحد، هذا الرجل هو من يحمل عنا كل الأمانة سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الامين ، فنحن لا جيوش ولا اعداء نخشى، انما نخشى الفتن في داخلنا والاشاعات والتأثير على العقول ودفع شبابنا نحو منابر لا تجدي ولا تغني، الحذر الحذر من الانقياد نحو اية فبركات او اختراقات للنيل من وحدتنا وتكاتفنا ومحبتنا وولائنا لقيادتنا بالسمع والطاعة.

هنيئا لك يا وطني ان يتولى امرك اليوم ملك يملك الحكمة والعزم عاصر تأسيس وتثبيت حكم هذه الدولة المباركة سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد شاب طموح عينه على المستقبل الاجمل والأفضل والأكثر ازدهارا.

الحكمة والحماس حين يجتمعان وفي القلوب مخافة الله وتقواه فان الخير حتما كما وعدنا ربنا سيعم، ووعد الله حق.