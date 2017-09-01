" الربيعة " يلتقي الكشافة المساندين لوزارة الصحة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بجهود الكشافة والجوالة المشاركين مع الوزارة من معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية خلال أيام الحج.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الخميس, بالقادة والكشافة في مستشفى جبل الرحمة، خلال جولة قام بها على مستشفيات عرفات والمراكز الصحية وجولته التي أجراها يوم التروية بالمراكز والمستشفيات في مشعر منى، وبارك للكشافة والجوالة جهودهم الكبيرة لخدمة ضيوف الرحمن.

وثمن الدكتور الربيعة، الخدمات التطوعية الجليلة لأفراد جمعية الكشافة الذين يقومون بها خلال مواسم الحج والعمرة والتعاون الكبير مع مختلف الجهات الحكومية ومنها وزارة الصحة.