بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل الشيخ عبدالله آل ثاني - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بمشعر منى، الشيخ عبدالله آل ثاني.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان للأمراء ومفتي عام المملكة والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي وقادة القطاعات العسكرية.

يشار إلى أن الشيخ عبدالله بن علي بن عبد الله آل ثاني أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر، ولعب دور الوسيط لتسهيل دخول الحجاج القطريين إلى المملكة في ظل الأزمة القائمة بين قطر من جهة والمملكة والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

