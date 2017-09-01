بالصور.. " السديري " يتفقد مراكز توعية ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

واصل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، اليوم الجمعة، جولاته التفقدية للمراكز والكبائن الخاصة بتوعية ضيوف الرحمن في مناطق المشاعر المقدسة، والتقى القائمين عليها وتابع جانباً من استفسارات وأسئلة ضيوف الرحمن، وإجابات الدعاة.

والتقى السديري خلال الجولات التي شملت عدداً من المراكز والكبائن في منى بعض الحجاج الذين تم الإجابة عن أسئلتهم، حيث عبروا عن شكرهم لهذه الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر دعاتها المنتشرين في مختلف المواقع في مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة.

