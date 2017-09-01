البعثة الأممية ببغداد: مقتل وإصابة 297 عراقيا خلال أغسطس الماضي - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ” يونامي ” اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 297 عراقيا جراء أعمال عنف وإرهاب ونزاع مسلح جرت خلال شهر أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن بغداد كانت الأكثر تضررا.

وذكرت البعثة الأممية – في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية – أن عدد القتلى المدنيين في شهر أغسطس بلغ 116 شخصا فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 181 شخصا.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إن إرهابيي (داعش) أظهروا تجاهلا تام لحياة الإنسان، فقد استهدفوا المدنيين عشوائيا في أعمال بغيضة كان آخرها في بغداد في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقاما لخسائرهم في معركة تلعفر.

وأكد المسؤول الأممي أن الشعب العراقي بصبره وقدرته على الصمود هزم هدف الإرهابيين في كسر وحدته.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أعلنت – في الأول من أغسطس – عن مقتل وإصابة 518 عراقيا جراء أعمال عنف وإرهاب ونزاع مسلح خلال شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن نينوى كانت أسوأ المحافظات العراقية تضررا.