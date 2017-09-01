 بالفيديو.. طفل يبكي بحرقه ويحتضن الأضحية رفضا لذبحها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 1

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. طفل يبكي بحرقه ويحتضن الأضحية رفضا لذبحها

بالفيديو.. طفل يبكي بحرقه ويحتضن الأضحية رفضا لذبحها

بالفيديو.. طفل يبكي بحرقه ويحتضن الأضحية رفضا لذبحها
نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لطفل يبكي بحرقة ويرفض ذبح الأضحية.
ويظهر بالمقطع الذي حقق انتشارا واسعا، الطفل يحتضن الأضحية، ويبكي بحرقة رفضا لذبحها.
وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع قائلين : ” إنه قلب الطفل الحنون.. مشهد يتكرر مع كل عيد أضحى.. مشهد يحمل كل معاني البراءة والرحمة ” .


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3247 ] نشر منذ 21 دقيقة

مسكين كِد إنَه رابي مَعها مايبى يفارق إخته من الرضاعه . 🍼.🐐.😅.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *