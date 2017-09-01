بالفيديو.. طفل يبكي بحرقه ويحتضن الأضحية رفضا لذبحها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طفل يبكي بحرقه ويحتضن الأضحية رفضا لذبحها
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لطفل يبكي بحرقة ويرفض ذبح الأضحية.
ويظهر بالمقطع الذي حقق انتشارا واسعا، الطفل يحتضن الأضحية، ويبكي بحرقة رفضا لذبحها.
وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع قائلين : ” إنه قلب الطفل الحنون.. مشهد يتكرر مع كل عيد أضحى.. مشهد يحمل كل معاني البراءة والرحمة ” .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3247 ] نشر منذ 21 دقيقة
مسكين كِد إنَه رابي مَعها مايبى يفارق إخته من الرضاعه . 🍼.🐐.😅.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17475 ] نشر منذ 8 دقائق
حليلك من عقلك احمد ربك ان الله فداك بها.