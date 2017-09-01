لُجين عمران تكشف تعرضها للتعنيف النفسي وتطلق مبادرة لحماية المرأة - صحيفة صدى الالكترونية

لُجين عمران تكشف تعرضها للتعنيف النفسي وتطلق مبادرة لحماية المرأة
كشفت الإعلامية عن تعرضها للتعنيف النفسي من الرجال، لافته أنها تعترف بذلك لتكون مٌلهمة للنساء ليرون قصصهن مع الرجال ولا يخجلن من الأعتراف بتعرضهن للعنف .
حيث نشرت لٌجين عمران صورة لسيدتان بهما آثار ضرب وعنف ، وعلقت عليها ” سوف اهدي هذا الأسبوع بكامله للمرأة …سوف استخدم صوتي على صفحتي لتأكيد على أهمية عدم العنف ضد النساء..أنا شخصياً تعرضت للعنف النفسي و لكلٍٍ منا قصة …لا تخجلي من الحديث عن قصتك ،إنها قد تلهم الآخرين ” .
#Repost @dialamakki ・・・ سوف اهدي هذا الأسبوع بكامله للمرأة …سوف استخدم صوتي على صفحتي لتأكيد على أهمية عدم العنف ضد النساء..أنا شخصياً تعرضت للعنف النفسي و لكلٍٍ منا قصة …لا تخجلي من الحديث عن قصتك ،إنها قد تلهم الآخرين I will dedicate this entire week for women , each and every one of us has a story .. don't be ashamed to share it , it might inspire or help others. HOW WOULD YOU REACT IF THIS WAS NOT MAKEUP??? از داستان زندگی خودتون خجالت نکشید، شاید داستان شما برای دیگران الهام بخش باشد. #لا_لتعنيف_المرأة #تكلمي_عن_قصتك #saynotoviolence #speakupforthevoiceles#خشونت_علیه_زنان #خشونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنید #خشونت_ممنوع
مه مه[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذا كلام ديالى مكي ولوجين عملت زي الرتويت يا المهنيه العااليه
مخيمر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 32 دقيقة
إذاً ما يحدث لكِ الآن من جلد للذات بإخراج كل ما يلفت الأنظار للرجال رد فعل طبيعي وحالة نفسية يشوبها اليأس في سن اليأس بعد نفاد كل حيلة للانتقام من الرجال ، هوني على نفسك يا امرأة فما تصنعينه اليوم من التباهي بمفاتنك لن يكون له أثر إيجابي على نفسك في الغد وإنما ستأول الأمور إلى أشد من مرحلة الانتقام من النفس للنفس، باللوم والحسرة على ما ضاع من العمر والتفكير بالانتحار تلك هي النتيجة النهائية بعد انتهاء مدة الصلاحية، فحري بكِ أن تستعدي لهذا .
الواقع[ عدد التعليقات: 5037 ] نشر منذ 20 دقيقة
لكل مضطهد سوا إمرة او رجل التقدم بشكوى للجهات الأمنية في جميع دول العالم وسوف يأخذ حقه كاملا لذلك يا لجين عمران نعلم انك تهمزين وتلمزين وتفتحين صفحات سلبية جدا خطيرة بين الرجل والمرأة وهذا ديدن اتباع دين الخميني يثيرون الفوضى والأمور السلبية في المجتمعات الخليجية وهذا اصبح مشروع تخريبي قديم يحركه اذناب الخميني في ايام محددة حسب توجيه مرشدهم الأعلى عليه من الله ما يستحق