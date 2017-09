لُجين عمران تكشف تعرضها للتعنيف النفسي وتطلق مبادرة لحماية المرأة - صحيفة صدى الالكترونية

#Repost @dialamakki ・・・ ‎سوف اهدي هذا الأسبوع بكامله للمرأة …سوف استخدم صوتي على صفحتي لتأكيد على أهمية عدم العنف ضد النساء..أنا شخصياً تعرضت للعنف النفسي و لكلٍٍ منا قصة …لا تخجلي من الحديث عن قصتك ،إنها قد تلهم الآخرين I will dedicate this entire week for women , each and every one of us has a story .. don't be ashamed to share it , it might inspire or help others. HOW WOULD YOU REACT IF THIS WAS NOT MAKEUP??? از داستان زندگی خودتون خجالت نکشید، شاید داستان شما برای دیگران الهام بخش باشد. ‎ #لا_لتعنيف_المرأة #تكلمي_عن_قصتك #saynotoviolence #speakupforthevoiceles#خشونت_علیه_زنان #خشونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنید #خشونت_ممنوع

