لُجين عمران تكشف تعرضها للتعنيف النفسي وتطلق مبادرة لحماية المرأة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الإعلامية عن تعرضها للتعنيف النفسي من الرجال، لافته أنها تعترف بذلك لتكون مٌلهمة للنساء ليرون قصصهن مع الرجال ولا يخجلن من الأعتراف بتعرضهن للعنف .

حيث نشرت لٌجين عمران صورة لسيدتان بهما آثار ضرب وعنف ، وعلقت عليها ” ‎سوف اهدي هذا الأسبوع بكامله للمرأة …سوف استخدم صوتي على صفحتي لتأكيد على أهمية عدم العنف ضد النساء..أنا شخصياً تعرضت للعنف النفسي و لكلٍٍ منا قصة …لا تخجلي من الحديث عن قصتك ،إنها قد تلهم الآخرين ” .