نجاح المرحلة الأولى لتفويج حجاج تركيا للجمرات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعدت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا خطة تشغيلية متكاملة لتفويج حجاج بيت الله الحرام إلى جسر الجمرات ابتداء ًمن اليوم العاشر من ذي الحجة وطوال أيام التشريق.

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة المشرف العام على قطاع التفويج للجمرات ماجد صبغه أن الخطة التي تم اعتمادها من قبل وزارة الحج والعمرة خضعت للدراسة والتحليل لتخرج متوافقة مع الطاقة الاستيعابية للجسر وأعداد الحجاج، مشيرا إلى ضوابط ومعايير خاصة للخطة التنفيذية للتفويج أبرزها أن تفويج الحجاج يكون بخروجهم من مخيماتهم في مشعر منى بأعداد محددة على شكل مجموعات منظمة وفقا لجدول زمني معد مسبقا، ويتقدم كل مجموعة مرشد ينتسب لمكتب الخدمة الميدانية التي تتولى خدمة هؤلاء الحجاج يحمل لوحة إرشادية تعرف بالمؤسسة ورقم المكتب.

وبين صبغة أن جميع العاملين في قطاع التفويج لجسر الجمرات خضعوا لدروات تدريبية مكثفة وشاركوا في ورش عمل للتعرف على عمليات التفويج التي ينفذها الدفاع المدني ووزارة الحج والعمرة، وتم اطلاعهم على الخطط التشغيلية وشرحها بالتفصيل، لافتاً إلى عقد العديد من الاجتماعات مع مكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة, ومكاتب شؤون الحج والشركات المنظمة للحجاج لشرح آلية العمل لضمان تنظيم الحجاج على جسر الجمرات وعدم خروجهم من مخيماتهم قبل المواعيد المحددة لهم.

وبين أن المؤسسة أعدت بالتعاون مع الدفاع المدني ووزارة الحج والعمرة برنامجا توعويا مكثفا للحجاج يهدف إلى دعوتهم بضرورة الالتزام بمواعيد الرجم وعدم حمل الأمتعة أثناء توجههم لجسر الجمرات، حيث يتم توزيع العديد من النشرات التوعوية بعدة لغات ويتم توزيعها على مساكن الحجاج في مكة المكرمة ومخيماتهم في عرفات ومنى وعرفات، مؤكدا أن الالتزام بالمواعيد المحددة للرجم وفق البرنامج الزمنى يهدف إلى ضمان سلامة ضيوف الرحمن وإبعادهم عن المشقة.

ولفت عضو مجلس إدارة المؤسسة النظر إلى أن الفريق التشغيلي للتفويج إلى جسر الجمرات نجح في المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية لتفويج حجاج بيت الله الحرام إلى جسر الجمرات طوال أيام التشريق.