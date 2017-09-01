أمانة العاصمة المقدسة تعد خطة خاصة لمواجهة الطوارئ - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعدت أمانة العاصمة المقدسة، خطة خاصة لمواجهة حالات الطوارئ في المشاعر المقدسة التي قد تحدث في أي وقت خلال الموسم وأثناء تواجد ضيوف الرحمن بأعداد كبيرة، كمواجهة الأمطار وما قد ينجم عنها من أضرار، أو حدوث انهيارات في المباني أو حرائق أو ما شابه ذلك.

وهيأت الأمانة إدارةً عامةً للكوارث، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والمعدات والكوادر البشرية لتتولى مباشرة العمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالأمانة، حيث تقوم الإدارة العامة للكوارث بإعداد الخطط اللازمة للطوارئ والإشراف عليها والتواجد الميداني بالمعدات والآليات في مكان الطارئ، إضافة إلى المشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى ( الأمنية والمدنية ) حيال تنفيذ المهام المناطة بالأمانة، والتنسيق مع الإدارات المركزية والبلديات الفرعية المعنية بالأمانة لحصر وتأمين الإمكانات البشرية والآلية المطلوبة لمعالجة الطارئ.