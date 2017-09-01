مفتي الجمهورية اللبنانية يثمن جهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

ثمن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان الجهود التي تقوم بها المملكة في توسعة وتطوير الحرمين الشريفين لتأمين كافة وسائل الراحة والتسهيلات والأمن والأمان والسلام لقاصدي بيت الله الحرام .

وذكر سماحته خلال خطبة عيد الأضحى التي ألقاها صباح اليوم في جامع محمد الأمين وسط بيروت بحضور القائم بالأعمال بالإنابة الوزير المفوض لدى سفارة المملكة لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري وشخصيات سياسية واجتماعية لبنانية وحشد من المصلين مآثر المملكة في بذل أقصى الطّاقات والقدرات، لتسهّل على الحجّاج أداء مناسكهم بانسيابيّة ويسر وسهولة، وتحفظ لهم أمنهم وسلامتهم، فضلاً عن تقديم الرّعاية الصّحيّة وكلّ ما يحتاج إليه الحجّاج.

وأكد أنها مسؤولية عظمى تثبت بالدّليل القاطع عاماً بعد عام جدارة المملكة في تحمّلها شرف رعاية ضيوف الرّحمن الآتين من كلّ فجّ عميق وتفرّدها في توفير ما يلزم حتى تبقى قبلة المسلمين ومقصدهم.