طيران الأمن يواصل طلعاته الجوية لرصد استقرار الحجاج في منى - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

واصل طيران الأمن طلعاته الجوية مواكبة لاستقرار حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى في يوم النحر.

وأكد القائد العام لطيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي, سلاسة وانسيابية نفرة الحجيج إلى مشعر منى واستقرارهم فيه، مشيراً إلى أن الطلعات نفذتها الطائرات التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن منذ ساعات الصباح الأولى، وواصلت تحليقها فوق مشعر منى والقيام بعمليات المسح الجوي ومراقبة اكتمال انتقال الحجيج من مزدلفة واستقرارهم هناك.

وأوضح أن طائرات الأمن قامت بمهامها في رصد حركة الحجيج ونقل صورة حية لمراكز عمليات طيران الأمن وعمليات الأجهزة الأمنية المساندة وتزويدهم بكل ما يتم رصده من الأجواء حيث تركزت طلعات الطائرات على متابعة انتقال الحجيج ومتابعة خط سيرهم حتى استقرارهم في منى ومكوثهم ليوم العاشر من ذي الحجة (يوم العيد )، مفيداً أن الحركة تتم وفق ما هو معد له ولم تشهد أي حوادث تذكر, مؤكداً استمرارية الطلعات على مدار الساعة.

وتابع اللواء الحربي, أن طائرات الأمن تواصل استعداداتها ومتابعتها ورصدها للوضع الأمني والحركة المرورية داخل مشعر منى والعاصمة المقدسة وجميع الطرق بينهما, كذلك مراقبة منشأة الجمرات لأداء الحجاج شعيرة رمي الجمرات، إضافة إلى ذلك يتم متابعة توجه الحجاج للمسجد الحرام وإكمال شعائرهم بأداء الطواف حول البيت العتيق وما تبقى من واجبات حجهم مشيرا إلى أن الطلعات الجوية متواصلة طيلة أيام الحج.