 خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي المملكة والقادة العسكريين - صحيفة صدى الالكترونية

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خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي المملكة والقادة العسكريين

خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي المملكة والقادة العسكريين
فهد العبدالله(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، أصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج، الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله – وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.


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