صورة تحول شاب مجرم لعارض أزياء شهير - صحيفة صدى الالكترونية

أتلانتا(صدى):

وقعت وكالة كلير لعرض الأزياء ومقرها في أتلانتا، عقد للعمل مع المحتال ” مكي ألانت لاكي ” رغم سجله الجنائي ، لمظهره الفريد الذي ظهر به في صورة التقطتها الشرطة له لحظة أعتقاله، وأصبح عارض أزياء عالمي.

يٌشار إلى أنه كانت قد اعتقلت الشرطة لاكي في أبريل العام الماضي بسبب السرعة وقيادة سيارة مسروقة، لكنه سرعان ما أثار ضجة كبيرة بسبب اختلاف لون عيونه، وكان قد تم اعتقاله خمس مرات بسبب سرقة السيارات والاعتداء على سيدة واقتحام مكتب عام، كما أنه انتهك قواعد الإفراج المشروط عنه.

وينضم لاكي إلى جيريمي ميكس الذي أصبح أجمل مجرم في عالم الموضة بعد الكشف عن صورة اعتقاله في عام 2014 لحيازة سلاح ناري والسرقة.

