بالفيديو.. المقدم مشعل الحارثي يلقي قصيدة حماسية أمام خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

ألقى المقدم مشعل الحارثي قصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في منى.

وقال في القصيدة ” لا إله إلا الله ولا غيره شريك.. عشت مولايا .. راية التوحيد والعز رفرف نابها ” ، وأشاد الحضور بالقصيدة التي لاقت استحسان الحضور جميعا.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ألقى كلمه بمناسبة الاحتفال قال فيها إنه شرف أن يكون رئيس الدولة هو خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن وتوفير احتياجاتهم وأمنهم وراحتهم هو منهج هذه البلاد الذي لن تحيد عنه.

وأضاف خادم الحرمين خلال المعايدة بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك من مشعل منى، أن ما يقوم به المسؤولين عن الحج، من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم وحماية أمنهم، هو محل فخرنا واعتزازنا.

