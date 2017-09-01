7 أفكار لكسر ملل الحياة الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

رغم أن للروتين أهمية في تنظيم مواعيد النوم والعمل والوجبات وخلافه لكنه، يصبح عدواً للحياة الزوجية عندما يسيطر عليها ويؤدي للرتابة وخيبة الأمل والاستياء والتعاسة كما قد بين الزوجين لحد يصل بهما إلى الملل ، لهذا يجب أن يتعلم كلا الزوجين كسر رتابة الحياة الزوجية كل فترة من أجل هذا نقدم لكِ سيدتي بعض الأفكار لكسر روتين حياتكِ الزوجية.

1- العفوية والتلقائية والعودة لروح الطفولة : قومي بكسر الروتين والقيام بشيء مرح مثير للاهتمام أو مغامرة ما خطرت على بالك فوراً بدلاً من مجرد التفكير في الأمر والتخطيط له فالتلقائية والعفوية تنعش الحياة الزوجية. قومي أنتِ وزوجكِ في وقت متأخر من الليل بشراء البوظة أو قوما بالذهاب للرقص معاً أو التوجه إلى متنزه أو ركوب الخيل أو حتى الذهاب لمدينة الملاهي واللعب… اعطوا لأنفسكما الفرصة لاستعادة روح الطفولة والمرح معاً.

2- الخروج من منطقة الراحة الخاصة بكما : قومي أنتِ وزوجكِ إذا كنتِ ترغبين في إضافة بعض الإثارة لحياتكِ الزوجية بتجربة أمر لم تجربوه سابقاً. ربما حدث رياضي أو حفلة موسيقية ربما القفز بالمظلات معاً أو رحلة تخييم أو غيرها من الأمور التي لم يسبق لكما فعلها.

3- استعادة الرومانسية ومشاعر الحبروتين الحياة الزوجية والمسؤوليات الأسرية تجعل الزوجين أقل رومانسية وتعبيراً عن مشاعر الحب. للأسف تشغلنا الحياة عن التعبير عن مشاعرنا على افتراض أن الطرف الآخر يعرف كيف نشعر تجاهه لكن، هذا ليس صحيحاً لأنه من المفترض ألا نتوقف عن التواصل والتعبير عن التقدير لشركاء حياتنا. هناك الكثير والكثير من الأفكار الرومانسية مثل شراء هدية مثل باقة من الزهور أو تزيين المنزل وحجرة النوم أو عشاء رومانسي على ضوء الشموع أو التخطيط للتدليك والاسترخاء أو حتى مجرد كتابة بعض على ملصق على الثلاجة… فكري في الطريقة الرومانسية المناسبة لزوجكِ ولكِ وقومي بتنفيذها.

4- السفر : السفر عموماً من أفضل الوسائل لتغيير روتين الحياة لبضعة أيام، قومي أنتِ وزوجك بالسفر للاستمتاع والاسترخاء وتجديد حياتكِ الزوجية. من الأفضل التخطيط لإجازة السفر جيداً لتجنب المفاجآت غير السارة.

5- اقتناص وقت خاص بعيداً عن الأطفال : ينصح خبراء العلاقات الزوجية الزوجان بقضاء عطلة كل فترة بعيداً عن الأطفال ومتطلباتهم لإعادة الاتصال بين الزوجين والاسترخاء فهذا الأمر يجدد روتين الحياة الزوجية ويعطي الأبوان بعض الراحة لمواصلة الاعتناء بأطفالهم على أحسن وجه.

6- استعادة الذكرياتاستعادة الذكريات أمر يكسر رتابة الحياة الزوجية ويذكر كلا الزوجين بكل ما مرا به، قومي أنتِ وزوجكِ بمشاهدة صور وفيديوهات الزفاف ورحلاتكما معاً والأعياد وصور مولد أطفالكما، قوما بالحديث حول أيامكم الصعبة والجيدة، تلك الذكريات تعيد الشغف وتوثق رباط المحبة.

7- الأحلام المشتركة : نخطط باستمرار في بداية علاقاتنا وحياتنا الزوجية لمستقبلنا وماذا نريد أن نفعل في حياتنا؟ ما هي مشاريعنا وأهدافنا؟ لكن بمرور الوقت يسيطر علينا روتين ورتابة الحياة الزوجية ثم نتوقف ببطء عن الحلم والتخطيط للمستقبل وهذا أمر خاطئ. توقفا للحظة وتحدثا معاً عما تريدا تحقيقه في السنوات القادمة. ما هي الأحلام والآمال والأهداف التي ترغبان بها وقوما بوضع الخطط لإنجازها معاً. وضع الخطط المستقبلية المشتركة تنعش الحياة الزوجية وتعطي لكلا الزوجين الاحساس بالأمان وتوثق الرباط الزوجي والرغبة في تكملة المشوار معاً.