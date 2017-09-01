 الصحة تحث الحجاج على استخدام المظلات والإكثار من السوائل - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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الصحة تحث الحجاج على استخدام المظلات والإكثار من السوائل

الصحة تحث الحجاج على استخدام المظلات والإكثار من السوائل
علي القحطاني(صدى):

كثفت وزارة الصحة من رسائلها التوعوية لحجاج بيت الله الحرام التي قدمت من خلالها مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن.
ودعت الوزارة الحجاج إلى عدم التعرض لأشعة الشمس، والحرص على استخدام المظلة وتناول كميات مناسبة من السوائل، مفيدة أنها وفرت نخبة من الاستشاريين والأخصائيين على مدار الساعة، عبر الرقم 937.
وقدمت ” الصحة ” نصائح لتجنب التسمم الغذائي من خلال ضرورة غسل الفواكه والخضروات جيداً والتأكد من تاريخ صلاحية المعلبات وتجنب الباعة المتجولين.


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