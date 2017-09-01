جولات رقابية على المرافق الصحية والتجارية بالخفجي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

نفذت بلدية محافظة الخفجي ممثله بإدارة الرقابة الصحية والمسلخ حملة رقابية استهدفت المنشآت الصحية والتجارية، أسفرت عن إغلاق عدد 2 محل تجاري، وذلك لوجود مواد تالفه وعدم تطبيق لائحة الأنظمة والاشتراطات الصحية، إضافة إلى تحرير عدد 13 إنذار.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن الجولات الميدانية بلغت210 جولات، ستهدفت محلات صوالين الحلاقة والمطابخ والمطاعم والمحلات التجارية، مؤكداً استمرار هذه الحملات الرقابية على جميع المرافق المتعلقة بالصحة العامة في المحافظة.

ودعا الحميداني المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 التي تعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مؤكداً عدم التهاون مع المحلات المخالفة.