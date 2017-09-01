 بالفيديو.. مشاجرة بين فتاة وخطيبها بسبب هدية العيد - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 1

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مشاجرة بين فتاة وخطيبها بسبب هدية العيد

بالفيديو.. مشاجرة بين فتاة وخطيبها بسبب هدية العيد

بالفيديو.. مشاجرة بين فتاة وخطيبها بسبب هدية العيد
القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة طريفة نشبت بين شاب وخطيبته بسبب هدايا العيد.

وظهرت الفتاة في الفيديو ، وهي في حالة من الضيق بسبب عدم مناسبة ما يقدمه خطيبها من هدايا مع طموحاتها، واستخفافه بها بتقديم مبالغ نقدية قليلة للغاية كعيدية، وفي نهاية المشهد فتحت هديته لتجدها هاتف آي فون، ولكن لم تكتمل فرحتها وتحولت لغضب شديد بعدما اكتشفت أنه مجرد علبة وداخلها هاتف رخيص الثمن.


الوسوم:, , , ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10740 ] نشر منذ 1 ساعة

المرأه الماديه التي جل اهتمامها المال ومايقدم لها من هدايا لا تصلح
ان تكون مسئوله عن تكوين أسره
ربما يتزوجها الرجل لفترة بسيطه ويستمتع بها ثم يسرّحها سراحا جميلا

[ عدد التعليقات: 33255 ] نشر منذ 1 ساعة

عيد مبارك سعيد للأخوة والأخوات المعلقين في صحيفة صدى وإدارييها وقراءها ,,

,, وكل عام والجميع بخير وصحه وسلام ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 33255 ] نشر منذ 34 دقيقة

وأنتِ ومن يعز عليكِ بخير وصحه وسلام اختنا لست محرومه ,,

[ عدد التعليقات: 5449 ] نشر منذ 20 دقيقة

بارك الله بعمرك وانت بصحتك وسعادتك اخوي ابو محمد
واعاده الله عليك وأنت بأفضل حال .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *