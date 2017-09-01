بالفيديو.. مشاجرة بين فتاة وخطيبها بسبب هدية العيد - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مشاجرة بين فتاة وخطيبها بسبب هدية العيد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة طريفة نشبت بين شاب وخطيبته بسبب هدايا العيد.
وظهرت الفتاة في الفيديو ، وهي في حالة من الضيق بسبب عدم مناسبة ما يقدمه خطيبها من هدايا مع طموحاتها، واستخفافه بها بتقديم مبالغ نقدية قليلة للغاية كعيدية، وفي نهاية المشهد فتحت هديته لتجدها هاتف آي فون، ولكن لم تكتمل فرحتها وتحولت لغضب شديد بعدما اكتشفت أنه مجرد علبة وداخلها هاتف رخيص الثمن.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1130 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا تبلانا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17469 ] نشر منذ 1 ساعة
بعض الناس ما يعرف معنى الهديه
برق[ عدد التعليقات: 10740 ] نشر منذ 1 ساعة
المرأه الماديه التي جل اهتمامها المال ومايقدم لها من هدايا لا تصلح
ان تكون مسئوله عن تكوين أسره
ربما يتزوجها الرجل لفترة بسيطه ويستمتع بها ثم يسرّحها سراحا جميلا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33255 ] نشر منذ 1 ساعة
عيد مبارك سعيد للأخوة والأخوات المعلقين في صحيفة صدى وإدارييها وقراءها ,,
,, وكل عام والجميع بخير وصحه وسلام ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17469 ] نشر منذ 1 ساعة
كل عام وانت بخير ابو فارس. بشر خلصت الذبح والصلخ
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17469 ] نشر منذ 48 دقيقة
وانت بخير وصحة وسلامه ابو محمد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33255 ] نشر منذ 34 دقيقة
وأنتِ ومن يعز عليكِ بخير وصحه وسلام اختنا لست محرومه ,,
loloa.[ عدد التعليقات: 5449 ] نشر منذ 20 دقيقة
بارك الله بعمرك وانت بصحتك وسعادتك اخوي ابو محمد
واعاده الله عليك وأنت بأفضل حال .