بالفيديو.. مشاجرة بين فتاة وخطيبها بسبب هدية العيد - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة طريفة نشبت بين شاب وخطيبته بسبب هدايا العيد.

وظهرت الفتاة في الفيديو ، وهي في حالة من الضيق بسبب عدم مناسبة ما يقدمه خطيبها من هدايا مع طموحاتها، واستخفافه بها بتقديم مبالغ نقدية قليلة للغاية كعيدية، وفي نهاية المشهد فتحت هديته لتجدها هاتف آي فون، ولكن لم تكتمل فرحتها وتحولت لغضب شديد بعدما اكتشفت أنه مجرد علبة وداخلها هاتف رخيص الثمن.

