مريض سرطان يقتل طبيبة لسبب غريب - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أقدم مريض سرطان على طعن طبيبه الذي يعالجه لاعتقاده أنه يكذب عليه بعد إخباره أنه شفي تماما.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام روسية، تعرض الطبيب الروسي ” إيغور تولينيف ” للطعن حتى الموت داخل المستشفى الذي يعمل به من قبل مريض يبلغ من العمر 67 عاما، وذلك بالرغم من مقاومته للمريض إلا أن الطعنة كانت قاتلة.

يذكر أن المريض الذي أخبر مؤخرا أنه شفي من السرطان طعن نفسه في وقت لاحق بالمستشفى ليموت هو الآخر.

