" زين " : نعمل على تقديم تجربة تقنية متميزة لحجاج بيت الله الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي للتقنية بشركة ” زين السعودية ” ، أن الشركة نجحت في تنفيذ خطتها التشغيلية في المشاعر المقدسة خلال يوميْ ” التروية ” و ” عرفة ” ؛ في مؤشر جديد يعكس مدى قدرتها على استيعاب حجم الطلب الكبير على خدماتها خلال مواسم الحج.

وأضاف ” الدغيثر ” أن الشركة أكملت -منذ وقت مبكر- استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، بعد اكتمال جاهزية الخدمات الفنية والتقنية التي من شأنها ضمان استمرارية جودة أداء شبكة ” زين السعودية ” تحت الضغوط العالية، وتلبيتها للطلب المتزايد في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، على الوجه المطلوب خلال أداء الحجاج لمناسكهم، موضحا أن الشركة أثبتت، خلال يوميْ ” التروية ” و ” عرفة ” ، مدى جودة وحيوية شبكتها وخدماتها؛ لافتاً إلى أن الشركة “عملت منذ وقت مبكر على تعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة في المشاعر المقدسة؛ من خلال زيادة سعة شبكة الجيل الرابع المطور بنسبة 150%، بالإضافة إلى أنه تمت زيادة سعة الشبكة الصوتية الأساسية، وزيادة سعة الأبراج الحالية عما كانت عليه في موسم حج العام الماضي، كما وفّرت الشركة شبكة الجيل الرابع المطور، بالإضافة إلى خدمات المكالمات الصوتية عالية الوضوح VoLTE”.

وأعلن المهندس ” الدغيثر ” نجاح الخطة الفنية والتشغيلية في المشاعر المقدسة؛ منوهاً بما شَهِدته ” زين السعودية ” من نمو كبير في الطلب على خدماتها خلال يوميْ ” التروية ” و ” عرفة ” ؛ حيث بلغت نسبة زيادة حركة المكالمات الصوتية عالية الوضوح على الجيل الرابع VoLTE 202 %، وتجاوز حجم النمو في استخدام البيانات على شبكة الجيل الرابع ما نسبته 70%، إلى جانب نمو عدد مستخدمي شبكة الجيل الرابع بنحو 90%، بالإضافة إلى زيادة حركة المكالمات الدولية بنسبة 20%، وزيادة عدد مستخدمي التجوال الدولي على الشبكة بنحو 33% عن العام الماضي.

واختتم ” تصريحه بأن: ” زين ” بكافة طاقاتها البشرية والتقنية؛ تعمل على تقديم تجربة تقنية متميزة لحجاج بيت الله الحرام؛ حيث بلغت نسبة مؤشر نجاح المكالمات بالمشاعر المقدسة 99%، وهذه الخدمات المتميزة التي تتشرف الشركة بتقديمها؛ تعكس مدى حرصها كشركة وطنية على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من جهة، وتعكس مستوى تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية من جهة أخرى، وكذلك تتجاوب مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللذين يؤكدان -بصورة دائمة- أهمية تقديم كل ما يمكّن ضيوف الرحمن من تأدية المناسك بكل يُسر وسهولة.

يشار إلى أن ” زين السعودية ” ، وفّرت خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وأماكن تواجد الحجاج، وقدّمت العديد من الهدايا الخاصة بالحجاج لتغطية مختلف احتياجاتهم خلال أداء مناسكهم.