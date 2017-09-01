بالفيديو.. مُسن يتغزل في حليمة بولند بشوارع لشبونة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

غازل مٌسن الإعلامية حليمة بولند أثناء قيامها بجولة ترفيهية في مدينة لشبونة البرتغالية، مُبدياً إعجابه بجمالها.

حيث نشرت بولند مقطع فيديو عبر تطببيق سناب شات، يرصد قيامها بجولة في شوارع مدينة لشبونة البرتغالية، وأثناء ذلك وقف رجل مًسن أمامها وراح يتغزل بها .

