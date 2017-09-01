بالفيديو.. مُسن يتغزل في حليمة بولند بشوارع لشبونة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مُسن يتغزل في حليمة بولند بشوارع لشبونة
غازل مٌسن الإعلامية حليمة بولند أثناء قيامها بجولة ترفيهية في مدينة لشبونة البرتغالية، مُبدياً إعجابه بجمالها.
حيث نشرت بولند مقطع فيديو عبر تطببيق سناب شات، يرصد قيامها بجولة في شوارع مدينة لشبونة البرتغالية، وأثناء ذلك وقف رجل مًسن أمامها وراح يتغزل بها .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4133 ] نشر منذ 7 ساعات
هههه😊هي اللي راحت عندهم هداك الله ياحلومه😂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3252 ] نشر منذ 2 ساعتين
قَـدرِك الشايب . طيب ليه رحِتي لشبونة .
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عـندنا شايب بروحه هِنا ليه ماجيتي له .؟
همس ~[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 55 دقيقة
هههههههه ي لطيف وش ذا الضحكه الهبلا ~
يوم عطاها الشايب وجه؛
كانت شوي وتنصرع من الفرحه 😂😂