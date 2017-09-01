بالصور.. أمن المسجد الحرام يعيد 130 طفلا تائها لأهلهم خلال عرفة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نجح أمن المنطقة المركزية والمسجد الحرام، في إعادة أكثر من 130 طفلا تائها إلى أهلهم خلال وقفة عرفة.

وقال قائد المنطقة المركزية والمسجد الحرام، اللواء سعود الخليوي، أنه تم إعادة ما يزيد على 130 طفلًا تائهًا إلى أهلهم، خلال يوم عرفة.

وقال ” الخليوي ” ، إن أغلب الأطفال تم ملاحظتهم أثناء خروجهم من المسجد الحرام أو ساحاته، حيث يتم توجيههم إلى مكتب الأطفال التائهين والذي يشرف عليه رجال الأمن من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ويحظى الأطفال بالرعاية والاهتمام من قبل عدد من العناصر النسائية التابعة للقوة.

وأضاف أن المكتب مجهز بكل ما يحتاجه الأطفال، وكذلك روعي تهيئة بيئة جاذبة للأطفال بتزويد المكتب بعدد من الألعاب للانشغال بها لحين حضور أهلهم واستلامهم.

