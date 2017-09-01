تراجع السعر الفوري للذهب 0.2 % - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تراجع سعر الذهب اليوم، بفعل بيع محدود لجني الأرباح بعد موجات الصعود خلال الفترة الأخيرة، وأبقى الطلب على الذهب كملاذ آمن، الأسعار قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر ونصف في ظل استمرار التوترات بشأن كوريا الشمالية.

وانخفض صباح اليوم السعر الفوري للذهب 0.2 % عند 1318.81 دولار للأوقية (أنصة) غير بعيد عن أعلى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر 1325.94 دولار المسجل يوم الثلاثاء.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1324.20 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.4 % في المعاملات الفورية إلى 17.50 دولار للأوقية.