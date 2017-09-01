بالفيديو.. وزير الصحة يوثق رحلة الحجاج عبر جواله - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

وثق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، رحلة الحجاج عبر هاتفه الخاص عند قدوم ضيوف الرحمن من المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة.

وتواجد الوزير، ميدانيًا على قارعة طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة لاستقبال وفود الحجاج بعد تفويجهم من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة.

يذكر أن وزارة الصحة نقلت 21 حاجًا من الحجاج المرضى المنومين بمستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفيات مشعر عرفة لإكمال فريضة الحج.

وتم تجهيز إسعاف لكل حاج بجانب مرافقة وفد طبي له حسب حالته المرضية، حيث وصلوا في أمن وسلام.

