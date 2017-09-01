سعود الطبية تستقبل 13 مصابا بسبب ذبح الأضاحي - صحيفة صدى الالكترونية

سعود الطبية تستقبل 13 مصابا بسبب ذبح الأضاحي
استقبلت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، 13 إصابة بجروح قطعية جراء ذبح الأضاحي، وذلك خلال الثلاث الساعات الأولى من انقضاء صلاة العيد.
وأشارت ” المدينة الطبية ” إلى أن الإصابات قابلة للزيادة مع مرور الوقت، موضحة أن غالبية المصابين قد غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج اللازم.
وكانت ” المدينة ” قد حذرت من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.
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