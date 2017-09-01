سعود الطبية تستقبل 13 مصابا بسبب ذبح الأضاحي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استقبلت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، 13 إصابة بجروح قطعية جراء ذبح الأضاحي، وذلك خلال الثلاث الساعات الأولى من انقضاء صلاة العيد.

وأشارت ” المدينة الطبية ” إلى أن الإصابات قابلة للزيادة مع مرور الوقت، موضحة أن غالبية المصابين قد غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج اللازم.

وكانت ” المدينة ” قد حذرت من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.

