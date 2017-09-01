بالصور.. تفاصيل بيع قصر " بيكاسو " مقابل 24 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

كشف تقرير عرض قصر للبيع ارتاده مشاهير ورجال أعمال وأفراد من أسر ملكية من مختلف الدول بالإضافة إلى أن الفنان الشهير ” بابلو بيكاسو ” قد عاش فيه، ويقع جنوب فرنسا ويطل على سواحلها أدنى كنيسة ” نوتردام ” .

وأفاد التقرير الذي نشرته ” بيزنس إنسايدر ” أن هذا القصر عاش فيه ” بيكاسو ” حتى وفاته عام 1973 ويقع على مساحة 1500 متر مربع، وعرض للبيع في مزاد مقابل 20.2 مليون يورو (حوالي 24.1 مليون دولار)، ومن المنتظر عقد المزاد في الثاني عشر من أكتوبر المقبل.

وأفادت دار ” كريستي ” التي ستنظم المزاد أن المساحة الإجمالية للقصر وما يحيط به تصل إلى 2400 متر مربع ومزود بحوض سباحة وساحة للعب التنس ومطبخ صيفي وقاعة للألعاب البدنية ونادي صحي وصالة للتدليك وغرف لتغيير الملابس ومرافق ترفيهية بالإضافة إلى إطلالاته الرائعة على خليج ” كان ” والبحر المتوسط.

ويضم القصر في المجمل خمس عشرة غرفة نوم واثني عشر مرحاضا ويعد حلما للكثيرين للإقامة فيه خاصة مع اللمسة التاريخية على حوائطه.

